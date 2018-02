Østjysk mand anklages for 25 rejser til krig i Syrien

Omkring 25 gange rejste en mand fra Østjylland ind i Syrien for blandt andet at kæmpe sammen med kurdiske styrker imod Islamisk Stat.

Det mener anklagemyndigheden, der vil have manden idømt fængsel, fordi han uden at få myndighedernes tilladelse opholdt sig i krigszonen.

Oplysningen står i et anklageskrift, som Statsadvokaten i Viborg fredag har givet Ritzau indsigt i. Det er den første straffesag om ulovligt ophold i konfliktområder.

Manden havde ikke fået politiets tilladelse, og i øvrigt havde han ikke et "anerkendelsesværdigt formål", fremgår det af tiltalen.

Rejserne foregik i en periode på mere end fire måneder. Nærmere bestemt fra begyndelsen af november 2016 til midten af marts det følgende år.

Den 39-årige opholdt sig i Raqqa-provinsen. Flere gange deltog han i væbnet kamp sammen med den kurdiske bevægelse YPG, hævdes det.

Sagen skyldes en lovændring, som daværende justitsminister Søren Pind (V) fik gennemført. Han erkendte i Folketinget, at der var tale om et vidtgående skridt.

- Men jeg mener, det er et nødvendigt skridt for at dæmme op for de trusler, vi som samfund står overfor, sagde Pind.

Den tiltalte nægter sig skyldig. Sagen skal afgøres af en dommer og to domsmænd i Aarhus.

Tidligere på måneden sagde statsadvokat Jan Rechendorff, at anklagemyndigheden ikke har lagt sig fast på en strafpåstand.