Ung mand bed betjent i benet og ødelagde politibil

En sigtelse for uorden, hærværk samt to tilfælde af vold mod tjenestemand i funktion.

Det er, hvad der formentlig venter en 23-årig mand, når han vågner op i detentionen fredag.

Natten til fredag var manden så fuld, at han ikke kunne styre sig selv, lyder det fra Nordjyllands Politi.

Fra politigården i Aalborg kunne man følge med på den unge mands eskapader i festgaden Jomfru Ane Gade via videoovervågning.

En patrulje bliver sendt til stedet for at hjælpe et par dørmænd, som fik fat i den 23-årige, som kort tid efter betjentenes ankomst blev anholdt. Han faldt dog ikke til ro af den grund.

»Han bed en betjent i benet og forsøgte i to omgange at nikke betjentene skaller. Fremme ved politibilen sparkede han så hårdt til døren, at den nu er vind og skæv. Efter han blev anbragt i patruljevognen, smadrede han en rude ved at sparke på den. Så han gik helt amok,« fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi til TV 2 Nord.

Der venter nu den 23-årige mand et retsligt efterspil. Det er op til politikredsens jurister at vurdere sagen samt bestemme eventuelle sigtelser.

Straffen for vold og trusler mod folk i offentlig tjeneste spænder vidt fra bødestraf til fængsel i op til otte år.