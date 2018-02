Livstidsdømt rocker anklaget for at lede hashliga

Den livstidsdømte Hells Angels-rocker Jørgen Rinke - bedre kendt som "Fehår" - er igen centrum i en straffesag. Og står det til anklagemyndigheden skal det udløse en genindsættelse på livstid.

Fehår blev af Højesteret tilbage i 1998 idømt en livstidsstraf for drabet på bandidosrockeren Uffe Larsen begået to år tidligere under Den Store Nordiske Rockerkrig. I 2013 blev Fehår prøveløsladt efter 17 år bag tremmer.

Men nu mener anklagemyndigheden hos Københavns Politi, at Fehår sammen med en anden Hells Angels-rocker har ledet en organisation, som har solgt hash på Christiania. Sagen kommer for retten i næste uge.

Fra oktober 2016 til april 2017 er der blevet langet mindst 364 kilo cannabisholdige produkter over disken i de boder på "Staden", som organisationen stod bag, lyder det i anklageskriftet.

Cannabissen skal være blevet solgt som både hash, skunk, pot og færdigrullede joints.

Til Ekstra Bladet og BT fortæller anklager Rasmus von Stamm, at anklagemyndighedens påstand i sagen mod Fehår vil være genindsættelse på livstid.

Fehår og den anden HA'er har ifølge anklageskriftet været de overordnede ledere af organisationen. Og deres udbytte modtog de løbende i form af bundtede pengesedler.

Sådan modtog en tredje tiltalt også sin betaling. Ifølge anklageskriftet har denne mand tilknytning til Hells Angels, men er altså ikke fuldgyldigt medlem. Denne mand fungerede angiveligt som overordnet koordinator for mindst to hashboder.

I de to hashboder var en fjerde mand ifølge anklagemyndigheden tilknyttet som en slags daglig leder. Det var blandt andet ham, som stod for at levere pengebundterne til sine overordnede.

Derudover var det ham, som stod for, at hashboderne var bemandede, ligesom han også førte regnskaber, står der i anklageskriftet.

En femte mand fungerede ifølge anklagemyndigheden som stedfortræder for den daglige leder. Han hjalp til med regnskaber, men leverede også hash til boderne.

En sjette og en syvende mand arbejdede angiveligt som sælgere i de to hashboder. Og anklagemyndigheden har også rejst tiltale mod dem i sagen. Mand nummer seks havde angiveligt en koordinerende rolle i den ene bod, lyder det i anklageskriftet.

Sagen så dagens lys i april i fjor, da politiet foretog ransagning på 21 adresser, blandt andet i en rockerborg på Amager. Inden da havde politiet i månedsvis efterforsket mod hashboderne.

Torsdag i den kommende uge bliver sagen mod de syv indledt ved Københavns Byret. De tiltalte nægter sig skyldige.