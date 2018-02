Hjemmehjælper sigtet for røveri mod ældre kvinde

En kvindelig hjemmehjælper er blevet sigtet for tyveri samt røveri mod en ældre kvinde, skriver sn.dk.

Ifølge Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, er hjemmehjælperen kommet i den ældre kvindes hjem i Tølløse i forbindelse med sit arbejde.

Politiet modtog anmeldelsen onsdag, hvorefter kvinden blev anholdt. Det er uvist, hvor gammel den sigtede kvinde er, ligesom den ældre kvindes alder er ukendt.

I et grundlovsforhør torsdag skal en dommer i Retten i Holbæk afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle hjemmehjælperen.

Der kan være tale om flere forhold af tyveri, skriver sn.dk.