Politiet har beslaglagt en rekordstor mængde amfetamin i en sag fra Amager. I alt 422 kilo har betjente fået fat i, oplyser Københavns Politi.

Det enorme fund blev blandt andet gjort i en ejendom på Amager, og betjentene fandt også 2,5 ton hash.

Politiaktionen fandt sted i november, men først nu oplyser politiet om sagen, der hidtil har været behandlet meget diskret i Københavns Byret, hvor retsmøderne har været holdt bag såkaldt dobbeltlukkede døre.

To mænd er blevet varetægtsfængslet. Også en kvinde har været fængslet, men er blevet sat på fri fod igen, oplyser politikommissær Steffen Th. Steffensen torsdag.

Affæren har været efterforsket af både Operativ Special Afdeling og af afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi.

- Det begyndte med, at vi fik et tip om et lagerhotel på Amager. Nogle blev set bære plastikruller ind, og det så mærkeligt ud, fortæller han.

Betjente undersøgte nogle af cirka 600 ruller i lagerhotellet i Tårnby. Nogle viste sig at indeholde hash, og andre skjulte såvel hash som amfetamin. Midt i november slog man til og anholdt den kvinde, der havde lejet lokalet på lagerhotellet. Hun er 44 år.

Ransagningen af den ejendom, hun bor i, og af et lokale på et andet lagerhotel i Hvidovre resulterede i det helt store kup.

Ikke bare fandt man i alt 2531 kilo hash. Også 422 kilo amfetamin skulle betjentene bære ud. En lignende stor mængde kan politikommissæren ikke erindre at have hørt om tidligere på dansk jord.

- Det er formentlig kommet til Danmark i skibscontainere fra Nordafrika, siger Steffen Th. Steffensen.

Kort efter den oprindelige aktion opsporede politiet to mænd på henholdsvis 42 og 26 år. De blev anholdt 16. november og har været varetægtsfængslet lige siden.

I øvrigt er amfetaminen fundet både i pulverform og som piller.

Den indbyrdes relation mellem de tre personer ønsker Steffen Th. Steffensen ikke at gå i detaljer med.

- Vi er ikke færdige med efterforskningen, siger han.

En af politiets teorier er, at en del af amfetaminen skulle videre til andre europæiske lande. Ved aktionen i november fandt politiet i øvrigt også cirka 450.000 kroner i kontanter.