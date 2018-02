60-årig bilist snød sig forbi betalingsanlægget ved Storebæltsbroen

Natten til torsdag fik politiet en anmeldelse om, at en bil havde passeret betalingsanlægget ved Storebæltsbroen uden at betale.

Umiddelbart virker det som en umulig gerning, da alle anlæg er forsynet med bomme, der først åbner, når broafgiften er blevet betalt, og efterfølgende lukker i, når bilen har passeret.

Ifølge Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi lykkedes det den pågældende bilist at slippe for at betale afgift ved at køre tæt på en forankørende.

Der var tale om en svensk indregistreret bil, som efterfølgende blev standset på Vestmotorvejen tæt ved afkørsel 39.

Ifølge politiet befandt der sig tre udenlandske borgere i bilen herunder føreren, en 60-årig mand.

Føreren forklarede over for politiet, at han ikke var klar over, at man skulle betale for at køre over broen.

Den 60-årige blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 298, ligesom han blev pålagt at skulle betale en bøde. Derudover skal han betale for den manglende broafgift samt en såkaldt tillægsafgift til Storebæltsbroen.

Bilen, som de tre udenlandske personer kørte i, er blevet beslaglagt af politiet, indtil bøde og afgifter bliver betalt.