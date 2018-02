88-årig er stadig indlagt efter hjemmerøveri - fire drenge er blevet anholdt

Fire drenge fra Odsherred blev i løbet af tirsdag eftermiddag anholdt på forskellige adresser i Odsherred.

De er sigtet for at have været involveret i et hjemmerøveri hos en 88-årig mand, som fandt sted natten mellem torsdag og fredag.

Manden har forklaret, at han lod som om, at han sov, men at røverne tog fat i ham og slog ham på benene og i hovedet. Han måtte indlægges med sine skader og er fortsat indlagt på sygehuset, oplyser politiet onsdag.

88-årig indlagt med skader: Politiet leder efter gerningsmænd fra hjemmerøveri

Der blev desuden stjålet hvaltænder og forskellige skydevåben på adressen, som ligger for enden af en blind vej i et sommerhusområde.

Efter politiet mandag gik ud og efterlyste vidner, er der kommet mange henvendelser fra offentligheden. Sammen med politiets efterforskning har det ført til, at man har kunnet anholde de sigtede, der er mellem 15 og 17 år gamle.

Da den 88-årige først blev afhørt, sagde han, at gerningsmændene umiddelbart ikke talte dansk. De anholdte er dog alle danske, oplyser politiet.

»Ud fra afhøringerne er politiet sikre på, at det er de rette personer, som vi har anholdt,« lyder det fra politiet, der ikke har flere detaljer om sagen i skrivende stund.

De fire sigtede skal i grundlovsforhør onsdag kl. 13.30, hvor anklageren vil begære dem varetægtsfængslet.