Vold, afpresning, tyveri, hæleri og hash: To drenge har fået ubetinget fængselsstraf

To drenge på 16 og 17 år blev mandag fundet skyldige i sammenlagt 14 strafbare forhold - heriblandt vold mod andre børn ned til 13 års-alderen.

Det har udløst en ubetinget fængselsstraf på fire måneder til den 16-årige og 30 dage til den 17-årige. De blev samtidig dømt til at betale sagens omkostninger, ligesom der blev konfiskeret flere effekter.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag.

Den 16-årige var tiltalt for 11 af forholdene, der spændte fra vold til afpresning, brugstyveri, hæleri og besiddelse af hash, mens den 17-årige var tiltalt for fire af dem. Heriblandt et forhold, der gik på, at de sammen havde begået vold.

»Alle voldsforholdene havde det til fælles, at de var blevet begået i juni og juli 2017 i Horsens midtby tæt ved Horsens Rådhus. Alle de forurettede var mellem 13 og 14 år på gerningstidspunkterne, og de havde efter vidneforklaringerne ikke selv givet anledning til volden, der blev begået imod dem,« uddyber anklagerfuldmægtig Tobias Engby.

I et tilfælde blev den 16-årige fundet skyldig i at have afpresset en 14-årig dreng. Ifølge tiltalen sagde den 16-årige til drengen, at denne skyldte 500 kr. for hash, og at han havde fem minutter til at skaffe pengene.

Derefter stak den dømte drengen en lussing.

Oven i den ubetingede fængselsstraf er den 16-årige blevet idømt en betinget udvisning med prøvetid på to år.

»Det betyder, at hvis han begår noget nyt strafbart inden for de to år, der kan give anledning til udvisning, kan retten udvise ham, hvis ikke det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser,« siger Tobias Engby.