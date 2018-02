Mistænkt øksemand var i PET's søgelys

Den 29-årige, som tirsdag blev varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for drabsforsøg og røveri mod Danske Bank i Ringsted, har været i PET's søgelys.

Det oplyser efteretningstjenesten og Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet for økseangrebet på et ungt par i Birkerød lørdag samt bankrøveri tirsdag.

Mistænkt øksemand vil ikke udtale sig

»PET har forud for økseoverfaldet i Birkerød den 17. februar 2018 og de efterfølgende hændelser haft kendskab til den varetægtsfængslede. PET har fra andre danske myndigheder bl.a. modtaget oplysninger om, at vedkommende havde stiftet bekendtskab med militant islamisme, og at mistænkte muligvis kunne være psykisk ustabil,« lyder det i pressemeddelelsen.

Motivet for drabsforsøget efterforskes stadig.

Ved grundlovsforhøret tirsdag ønskede den 29-årige ifølge Ritzau hverken at fortælle sin forsvarer eller retten, hvordan han forholder sig til sigtelserne, men forsvarer Peter la Cour valgte at sige, at han nægter sig skyldig.

Politiet har fundet mistænkt øksemands formodede flugtbil

Ved angrebet fik den 19-årige kvinde åbent kraniebrud, sår på hals, ryg og hånd, mens hendes 19-årige kæreste fik sår i hovedet, skulderen, ryggen og hånden.

Den sigtede blev efter to dages intens jagt anholdt mandag aften kort før kl. 22 i pornoklubben Club 34 på Istedgade.

Retten har besluttet, at den 29-årige, som tidligere er dømt for bl.a. røveri, skal mentalundersøges.