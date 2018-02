50 tyverier og 3 røveri.

Det er, hvad tre mænd har på samvittigheden og nu har fået en dom for.

Glostrup Ret har således idømt en 32-årig mand ét år og fire måneders fængsel, mens en 18-årig har fået ni måneder og 16-årig syv måneders betinget fængsel, for deres gerninger.

Tyverierne udviklede sig i flere til røverier, når butikspersonalet forsøgte at stoppe dem og blev truet. De tre slog til mod supermarkeder og tankstationer i områder, som dækker de fire politikredse København, Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Københavns Vestegn.

Tyverierne blev begået fra maj til december 2017, hvor de tre åbenlyst entrerede butikkerne og begyndte at fylde varer i store kurve, blandt dem i alt omkring 5.000 energidrikke. Derefter tog de varerne med sig uden at betale.

Ifølge anklagemyndigheden fik de tre hjælp af andre, som er blevet identificeret og sigtet for deres andele i tyverierne.

»Vi har under hele efterforskningen ment, at der var tale om omfattende tyverier, som de tiltalte gennemførte i fællesskab for at sælge de stjålne varer videre til butikker og private,« udtaler senioranklager Danni Richter Larsen fra Københavns Vestegns Politi.

Den 18-årige, som er dømt i sagen, er serbisk statsborger, han blev samtidig betinget udvist af Danmark.