Politiet har fundet mistænkt øksemands formodede flugtbil

Den 29-årige mand, som er mistænkt for økseangrebet på et ungt par samt et bankrøveri, blev tirsdag varetægtsfængslet i fire uger.

Og nu er også den bil, som han mistænkes for at have stjålet søndag aften, fundet. Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Mistænkt øksemand vil ikke udtale sig i retten

Den grå Huyndai Getz blev stjålet fra Frederikssundsvej i Københavns nordvestkvarter søndag kl. ca. 22.35 og siden brugt som flugtbil efter et røveri mod Dansk Bank i Ringsted mandag.

»Stor tak til borgere, som har hjulpet med at lede efter bilen og den eftersøgte gerningsmand,« udtaler politiinspektør Lau Thygesen.

Ved grundlovsforhøret tirsdag ønskede den 29-årige ifølge Ritzau hverken at fortælle sin forsvarer eller retten, hvordan han forholder sig til sigtelserne, men forsvarer Peter la Cour valgte at sige, at han nægter sig skyldig.

Politiet sneg sig ind på formodet øksemand på pornoklub

Manden blev anholdt mandag aften kort før kl. 22 i pornoklubben Club 34 på Istedgade i København efter en menneskejagt, som havde stået på siden lørdag.

Den 29-årige er sigtet for drabsforsøg, idet politiet mener, at han med en økse angreb et par på pladsen foran en Circle K-tankstation på Bistrupvej i Birkerød. Den 19-årige kvinde fik kraniebrud, mens den jævnaldrende mand blev ramt i ryggen og hånden.

Derudover er han sigtet for bankrøveri, idet han mistænkes for med kniv at have truet sig til 28.399 kr.