Mand i ulvekostume jagtede børn på skøjtebane

»Det måtte jo komme – ulven nåede til Aalborg!«

Sådan lyder bemærkningen i døgnrapporten hos Nordjyllands Politi, der mandag blev ringet op af bekymrede borgere fra byen.

De kunne fortælle, at en mand iført ulvekostume jagtede børn rundt på en skøjtebane på C. W. Obels Plads, mens han »råbte og skreg«.

Da han blev træt af jagten, gav han sig til at køre frem og tilbage i gågaden på en knallert uden plader, og da han fik øje på politiet stak han halen mellem benene.

I høj fart stak han af gennem gågaden. Men patruljen havde held med at spore ulven og kunne efter en kort løbetur tilbageholde - og for en kort bemærkning anholde ham - i Jomfru Ane Gård.

Han blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og fik et lift hjem af patruljen.

»Og så var den ulvetime slut,« som politiet selv udtrykker det i døgnrapporten.