Kvinde sigtet efter tyveri af flere hjertestartere

En 49-årig kvinde fra Holbæk er blevet anholdt og sigtet for at have stjålet flere hjertestartere.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for Jyllands-Posten.

I alt fire livreddende apparater er forsvundet fra Jyske Bank i Holbæk over de seneste måneder. Senest modtog politiet søndag morgen en anmeldelse om, at endnu et eksemplar var stjålet fra den samme mur ved den samme bank.

Kvindelig tyv har måske slået til igen: Nu er tre hjertestartere stjålet fra samme bank

De tre øvrige blev stjålet i juli og august i fjor og i januar i år. Efter søndagens anmeldelse efterforskede politiet sig frem til kvindens adresse, hvor hun blev anholdt og sigtet.

Hun var i besiddelse af to hjertestartere og har erkendt at have taget »et par af dem«. Politiet ved ikke, hvor de øvrige to hjertestartere er, men har altså valgt at sigte kvinden for alle tyverierne.

»Vi er ret forundrede over, at man render rundt og stjæler sådan nogle. De repræsenterer en vis værdi, men det er jo ikke noget, en tyv traditionelt ville gå efter med henblik på at sælge videre. Hvis de bliver anmeldt som forsvundet, er de normalt blevet fjernet i hærværksøjemed, eller fordi de ikke er blevet erstattet efter brug. Det er noget, vi meget sjældent ser,« siger kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

Kvinden har ifølge Martin Bjerregaard forklaret, at hun har et dårligt hjerte. Derfor mente hun, hun havde brug for en hjertestarter.

»Om den forklaring er opfundet til situationen, hvor hun er taget med fingrene i kagedåsen, kan jeg ikke sige. Men hvis du får et hjertestop, er det i hvert fald ikke dig selv, der kan eller skal bruge en hjertestarter,« siger han.

Den 49-årige er blevet sigtet for tyveri og løsladt efter afhøringen. Sagen forventes nu at blive afregnet i retten.

»Vi har ikke nogen konkrete formodninger om, at nogen har været i livsfare eller er afgået ved døden, fordi hjertestarterne er blevet stjålet. Det er mere et angreb på den gode gerning. Vi har derfor sigtet hende for tyveri,« siger Martin Bjerregaard.

Der hænger omtrent 17.000 hjertestartere rundt om i landet. Trygfonden oplyste i januar til Jyllands-Posten, at et par håndfulde af dem bliver stjålet hvert år. Antallet af tyverier har dog ligget stabilt de seneste 10 år.