Mange borgere har tippet politiet om farlig øksemand

Politiet har fået et stort antal tip fra borgere om den eftersøgte mand efter et voldsomt angreb på to unge med en økse i Birkerød.

Trods de mange henvendelser og en stor politiindsats har menneskejagten tidligt søndag aften dog endnu ikke givet resultat.

Far til mistænkt for økseoverfald: Han blev løsladt for 10 dage siden

- Vi har fået masser af henvendelser, og folk må gerne blive ved med at henvende sig, siger pressekoordinator Henrik Suhr fra Nordsjællands Politi.

Med en økse overfaldt den eftersøgte 29-årige mand lørdag aften to unge ved en Circle K-tankstation på Bistrupvej i Birkerød.

Tilsyneladende var der ingen forudgående kontakt, og den farlige vold var således helt umotiveret. Ofrene blev ramt i hovedet og på overkroppen. De meldes uden for livsfare.

De lokale politifolk er søndag blevet forstærket af betjente fra andre politikredse og fra Rigspolitiet. Talsmanden vil dog ikke sige noget om antallet.

- Vi fortsætter arbejdet i aften og i nat i det nødvendige omfang, siger Henrik Suhr.

Han ønsker ikke at besvare spørgsmål om, hvorvidt betjentene i løbet af søndagen har været tæt på at få fat i den 29-årige.

Flere medier har talt med den eftersøgtes far. Han har oplyst, at sønnen for ti dage siden blev løsladt efter at have afsonet en dom på fængsel i tre år for røveri.

Politiet om økseoverfald: Det er en gal mands værk

Efter løsladelsen boede han hos sine forældre i Birkerød. Men faren kunne knapt genkende sønnen. Han havde tabt sig, var bange og ikke sig selv længere.

Faren har selv søndag været ude at lede efter sin søn, som politiet har offentliggjort et foto af.

Ifølge politiets signalement har han mellemøstligt udseende, har mørkt hår og et kortklippet fuldskæg. Han er 176 centimeter høj og er formentlig iført mørk jakke og mørke bukser.