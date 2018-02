19-årig sigtet i sag om mulig MDMA-forgiftning

En 19-årig mand fra Esbjerg er blevet anholdt og sigtet i sagen om to piger på hhv. 15 og 16 år, som lørdag morgen blev indlagt på intensivafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg med symptomer på MDMA-forgiftning.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet efter straffelovens paragraf 252 for i grov kådhed eller på lignende hensynsløs møde at volde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, fremgår det af meddelelsen. Samtidig er han sigtet for handel med euforiserende stoffer.

Han har under afhøringen erkendt, at han overdrog stoffer til de to piger, oplyser politiet.

To nye tilfælde af MDMA-forgiftning: Politiet leder efter bagmænd i bandemiljøet To teenage-piger er blevet indlagt med MDMA-forgiftning på sygehuset i Esbjerg. Stoffet kommer fra bagmænd i bandemiljøet, mener politiet.

Manden er efter afhøringen blevet løsladt, da det vurderes, at der for nuværende ikke er juridisk grundlag for en varetægtsfængsling. Han er dog fortsat sigtet, mens den videre efterforskning pågår.

Politiet fandt frem til manden i forbindelse med efterforskningen af sagen om de to pigers mulige forgiftning. Pigerne stammer ifølge JydskeVestkysten fra Nordjylland og er efter behandling på Sydvestjysk Sygehus blevet udskrevet.

Natten til torsdag mistede en 15-årig dreng fra Haslev livet, efter han havde indtaget MDMA den 2. februar.