Debattør og tidligere SF-profil Özlem Cekic var natten til lørdag involveret i et biluheld sammen med sin mand. Det skriver hun i et opslag på sin Facebook-profil.

Af opslaget fremgår det, at uheldet skete, da en bilist i højre bane på en hovedvej krydsede ind foran parret i venstre bane for at komme hen til en indkørsel til motorvejen.

»Jeg oplevede alt i slowmotion. Min mand bremsede, alt hvad han kunne. Men jeg kunne se, at vi var direkte på vej ind den anden bil. Vi dør, tænkte jeg. Vi ramte bilen med et brag,« skriver Cekic i opslaget, hvor hun fortæller, at hun kunne se airbagen i modpartens bil springe.

Både hun, hendes mand og den anden bilist slap dog fra kollideringen i god behold, skriver hun i opslaget, hvor hun desuden takker politi, ambulancereddere og brandfolk for deres indsats.

»I nat fik vi en ekstra chance for at leve videre.«

Københavns Vestegns Politi har over for Ekstra Bladet bekræftet, at et færdselsuheld har fundet sted, men at det ikke var alvorligt.