Fuld tyv forsøgte at bryde ind i arrest - endte med en nat i detention

Under normale omstændigheder forsøger tyveknægte at bryde ud af arresten, men natten til lørdag blev personalet i Vejle Arrest vidner til det modsatte.

Omkring kl. 3 hoppede en meget beruset 42-årig mand over hegnet til arresten, der er placeret i forbindelse med politistationen.

Det skriver TV Syd.

Manden var tidligere på aftenen blevet taget på fersk gerning i færd med at stjæle fra et kælderrum. Efter afhøring fortsatte han dog sin tyvetogt, for forinden forsøget på at komme ind i arresten havde han ifølge vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Halfdan Kramer, stjålet nogle ting fra en havetraktor i nærheden.

»I nattens mulm og mørke må han have mistet orienteringen. Pludselig hørte personalet i arresten støj udefra, og de fandt den 42-årige mand ligge hjælpeløs på jorden inden for hegnet,« siger vagtchefen til tv-stationen.

Episoden førte til en anholdelse, og det var således mandens anden anholdelse inden for få timer.

Den 42-årige mand måtte sove rusen ud i detentionen, og han kan forvente en bøde.