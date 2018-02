Omkring kl. 23.30 fredag aften forsøgte en eller flere ukendte personer at stjæle en lastbil, som holdt parkeret ved et hus på Ammelhedevej i Randers.

Men tyven eller tyvene nåede ikke langt, fortæller vagtchef i Østjyllands Politi Per Bennekov til Ekstra Bladet.

»De har ikke været ret gode til at køre lastbil, for de kørte den ind i det hus, hvor den holdt parkeret. Der skete en større skade på bygningen.«

Ingen var hjemme, da uheldet skete, og gavlen blev påkørt. Men vurderingen er, at dele af huset nu er i fare for at styrte sammen.