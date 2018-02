To teenagepiger indlagt, og politiet advarer: Har formentlig taget MDMA

To piger på 15 og 16 år blev lørdag morgen indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg til intensiv behandling.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Pigerne menes at have taget det ecstasylignende stof MDMA eller noget, der minder om det. De to har formentlig været til fest på Fanø eller i Esbjerg fredag aften, og politiet frygter, at andre unge kan have taget samme stof.

Derfor opfordrer man alle forældre i området til at undersøge tilstanden hos deres teenagere, ligesom man beder folk om at retweete oplysningerne, så de når så bredt ud som muligt.

Efter 13 dages indlæggelse: 15-årig dreng er død efter at have indtaget farligt stof

Natten til torsdag døde en 15-årig dreng fra Sydsjælland efter at have været indlagt i 13 dage.

Han og en 15-årig ven havde købt stoffet af en yngre mand i Haslev. Begge drenge måtte efterfølgende akut indlægges på hospitalet.

Farligt stof også solgt i Næstved: »Pågældende har mærket på egen krop, hvor stærkt stoffet er«

Den ene dreng blev den følgende dag erklæret uden for livsfare, mens den anden blev lagt i kunstigt koma.

Den 3. februar anholdt politiet en ung mand for at have solgt stoffet MDMA til de to drenge i Haslev, og dagen efter blev en anden yngre mand anholdt i Næstved. Han erkendte at have videresolgt stoffet til manden i Haslev.