Asylansøgere anholdt i Hirtshals: Politiet mener, at de ville snige sig om bord på færge til Island

Natten til lørdag kl. 2.30 blev fire marokkanske asylansøgere anholdt, da de forsøgte at trænge ind på havneområdet ved Smyril Line i Hirtshals.

Det skriver nordjyske.dk.

Vagtchefen ved Nordjyllands Politi fortæller til mediet, at de var kravlet over et hegn, formentlig for at komme med færgen til Island og derfra videre til USA eller Canada.

Politiet har ved flere lejligheder opdaget asylansøgere, som forsøgte at forlade Danmark ved at skjule sig på lastbiler eller i containere.

De fire bliver løsladt igen lørdag formiddag, sigtet for ulovlig indtrængen.