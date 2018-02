Tre unge politianmeldt, efter de forgiftede samtlige fisk på bibliotek

Det var et sørgeligt syn, der mødte personalet på Frederiksværk Bibliotek, da de onsdag morgen mødte ind på arbejde.

I bibliotekets store akvarium lå en masse døde fisk og flød rundt. Det viste sig, at akvariet var blevet udsat for hærværk.

Ved at gennemgå overvågning på stedet kunne bibliotekets leder, Lene Jacobsen, konstatere, at tre unge mennesker havde tømt hele beholdningen af algefjerner samt fiskefoder ned i akvariet, hvilket havde resulteret i, at fiskene var blevet forgiftet.

Det skriver Lene Jacobsen på bibliotekets Facebook-side, hvor der er blevet offentliggjort to billeder, der viser akvariet i en noget grumset tilstand.

»Den slags meningsløse handlinger er selvfølgelig uacceptable og truer fællesskabets glæde ved og nytte af bibliotekets selvbetjente åbningstid,« lyder det bl.a. fra bibliotekslederen.

Flere personer forsøgte onsdag at redde de resterende fisk ved at rense akvariet. Fiskene stod dog ikke til at redde, viste det sig.

Til Halsnæs Avis oplyser Lene Jacobsen, at biblioteket har anmeldt tre navngivne personer til politiet efter hærværket.

»De er fra den kreds af unge mennesker i alderen 15-16-17 år, som i en periode har svinet og udvist uhensigtsmæssig adfærd i den selvbetjente åbningstid. De vil blive sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven, altså dyremishandling, har politiet oplyst,« forklarer hun over for avisen.

Bibliotekslederen ærgrer sig over, at man har været nødt til at indgive en politianmeldelse. Hun havde håbet på at kunne nå de unge via dialogens vej.

For at dæmme op for problemerne med en særlig gruppe unge, har man valgt at spærre deres kort, så de ikke længere har adgang til biblioteket.