Bremsede hårdt op for at få ro i bussen: Chauffør idømt bøde efter busulykke med 38 børn

En 70-årig buschauffør er fredag blevet idømt en bøde på 1.000 kr. for at have overtrådt færdselsloven i forbindelse med en alvorlig busulykke tilbage i efteråret 2016.

Det skriver Nordjyske.

Ulykken skete den 6. oktober om eftermiddagen. I bussen befandt sig foruden chaufføren 38 børn og unge, som var på vej hjem fra sprogundervisning.

Chaufføren har forklaret, at han for at skabe ro i bussen valgte at bremse hårdt op. Det medførte dog, at bussen blev påkørt bagfra af en lastbil.

I alt 10 af de 38 børn kom til skade ved ulykken og blev bragt på sygehuset.

Ifølge Nordjyske havde fire af børnene pådraget sig alvorlige skader herunder knogle- og kæbebrud, ligesom et barn havde fået en rift i en hjernepulsåre, hvilket førte til en blodprop.

Ingen af børnene ser dog ud til at have fået varige mén af ulykken i dag.

Buschaufføren blev ved Retten i Aalborg dømt for ikke at have været opmærksom og hensynsfuld i trafikken, da han bremsede hårdt op.

Retten fandt dog ikke grundlag for at frakende den 70-årige chauffør førerretten, ligesom han blev frifundet for en anklage om "uagtsom betydelig legemsbeskadigelse".

Selv nægtede chaufføren sig skyldig i alle anklagerne. Ifølge ham havde flere af børnene inden ulykken rendt rundt i bussen, mens han kørte, hvilket havde ført til, at han to gange måtte holde ind til siden.

Efter ulykken har en bilinspektør fundet frem til, at bussen omkring ulykkestidspunktet kørte 80 km/t og så bremsede hårdt ned til 18 km/t. Den bagvedkørende lastbil menes at have haft en fart på omkring 70 km/t.

Ifølge retten havde lastbilchaufføren ikke holdt tilstrækkelig afstand til bussen til at kunne undgå påkørslen. Lastbilen blev derfor anset som en medvirkende årsag til ulykken, skriver Nordjyske.