Dommer har løsladt mistænkt efter skyderi

En 23-årig mand, som politiet sigter for drabsforsøg efter en skudepisode i Taastrup onsdag aften, er blevet løsladt i et grundlovsforhør.

Det oplyser efterforskningsleder Søren Enevoldsen fra Københavns Vestegns Politi.

Offeret for skyderiet er en 24-årig mand fra Birkerød, der blev ramt af et skud i maven ved Taastrupgaardsvej. Hans tilstand var alvorlig, men torsdag morgen blev han erklæret uden for livsfare.

Det er ikke oplyst, præcist hvornår skudepisoden fandt sted. Men kort efter klokken 18.30 blev den 24-årige indlagt på Glostrup Hospital. Mindre end en halv time senere blev den 23-årige anholdt.

- Vi formoder, at han har noget med skyderiet at gøre, sagde efterforskningsleder Søren Enevoldsen forud for grundlovsforhøret.

Men dommeren i Retten i Glostrup mente ikke, at der var begrundet mistanke om, at den 23-årige er skyldig i drabsforsøg.

Manden er dog stadig sigtet, og anklageren kærede løsladelsen til Østre Landsret.

Søren Enevoldsen vil ikke komme ind på et muligt motiv til skyderiet. Dog er den umiddelbare vurdering, at det ikke skal findes i en konflikt i bandemiljøet.

- Vi efterforsker episoden bredt, men indtil videre tyder intet på, at episoden er banderelateret, siger efterforskningslederen.