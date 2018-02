Taxachauffør udvises for at have voldtaget stærkt beruset kunde

En taxachauffør er torsdag blevet straffet med tre års fængsel for at have voldtaget en meget beruset kunde på bagsædet af sin bil.

I dommen har Retten på Frederiksberg desuden udvist den 44-årige chauffør, der stammer fra Pakistan, af Danmark for bestandigt.

Forbrydelsen fandt sted i københavnerforstaden Brønshøj natten til den 28. september sidste år.

På Amager Torv i det indre København satte den 24-årige kvinde sig ind på bagsædet. Ønsket var en tur til Frederikssundsvej, men den 44-årige Shahzad Shariq satte i stedet kursen mod et grønt område i Brønshøj.

Her stoppede han bilen, kravlede ind til kvinden og tiltvang sig samleje, inden han satte hende af på Frederikssundsvej, hvor hun oprindeligt ville af.

- Efterfølgende bliver hun fundet af en tilfældigt forbipasserende, mens hun er ved at ringe til alarmcentralen. På opkaldet kan man høre, hvordan hun havde det på daværende tidspunkt. Det var ganske frygteligt, siger anklager Søren Harbo.

Opkaldet varer næsten ti minutter, men i al den tid formåede den grædende og nærmest hyperventilerende kvinde ikke at forklare, hvad der var sket.

Først da den forbipasserende overtog mobiltelefonen, fik alarmcentralen den præcise adresse.

Shahzad Shariq kom til Danmark i 2011. Til at starte med arbejdede han som opvasker, men de seneste tre år har han kørt taxa.

I Danmark har Shahzad Shariq både hustru og tre børn. Men med torsdagens dom er hans tid i Danmark altså forbi, hvis en højere retsinstans da ikke skulle vælge at annullere udvisningen.

I første omgang skal chaufføren beslutte, om han vil anke dommen til landsretten. Det har han 14 dage til at tænke over.