Savnet 53-årig fundet efter helikoptereftersøgning

En 53-årig kvinde er fundet i god behold, efter hun tidligt torsdag morgen blev efterlyst af politiet.

Det skete, efter hun onsdag havde forladt sit hjem i Jungshoved på Sydsjælland oven på uoverenstemmelser.

Politiet, der også ledte efter kvinden onsdag, sendte torsdag kl. 5.30 en helikopter i luften og opfordrede folk i området til at tjekke deres udhuse og lignende for at se efter hende.