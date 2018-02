Har du set ham? Dansker er internationalt efterlyst og mistænkt for omfattende hashsmuling

Han er bosiddende et ukendt sted, enten i Danmark eller Spanien, og er internationalt efterlyst.

Nu har Københavns Politi valgt at offentliggøre et billede af den 50-årige Michael Them Kjær, der er mistænkt for at stå bag indsmugling af en »betydelig mængde hash«.

Politiet efterlyser formodet voldsmand med billede

Danskeren kan være bagmand til indsmuglingen gennem et større netvæk, ifølge Efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning

»Vi offentliggør billederne i håb om at offentligheden kan hjælpe«, siger politikommissær Bo Hass Jensen fra Særlig Efterforskning Øst.

Har du set noget? Mand blev overfaldet og revet ud af sin bil midt på vejen

Politiet beskriver Michael Them Kjær som »meget kraftig, 50 år, 185 cm høj«.

Hvis du har oplysninger om opholdssted eller andet af interesse for sagen, kan du kontakte nærmeste politi på 114 eller 33 14 14 48.