Lastbil måtte skilles ad: Kontrol førte til 84 sigtelser og en bøde på 508.000 kr.

Nye tilskudsregler for vindmøller bremser byggeri: Danmarks Vindmølleforening venter stort set ikke nye vindmøller det næste par år.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Nye tilskudsregler for vindmøller bremser byggeri: Danmarks Vindmølleforening venter stort set ikke nye vindmøller det næste par år.

»Gør dit hjem til Paradis på jord«. Sådan lyder et af mange tips og råd til husholdning og børneopdragelse i nyt glittet blad fra Al-Qaeda.

Konsortiet bestående af ATP, PKA, PFA og australske Macquarie har budt 50,25 kr. pr. aktie i TDC. Bestyrelsen anbefaler et salg. Finans

18-årig tiltalt for drabsforsøg:

To mænd får betingede domme efter droneleverance af ulovlige sager i Nyborg Fængsel.

Politiet kan ikke afvise, at der kan komme flere anholdelser.

Virksomhed sparede både tid og penge på at sende affald ud af landet på ulovlig vis. Det koster nu en bøde.

Politiets kontrol ved Skærup har fået et usædvanligt udfald. 45-årig tyrkisk chauffør hentede gods i Tyskland.

Tre mænd er blevet efterforsket i sagen fra 2016. Nu er der faldet dom over to af dem.

Her blev en lastbil i store træk skilt ad, og man konstaterede, at der var pillet ved tachografen - det instrument, der lagrer data i relation til køre- og hviletid.

Først bemærkede kontrollørerne nemlig en række uregelmæssigheder, der skulle undersøges nærmere på et værksted i nærheden.

Fredag aften stoppede personalet et bulgarsk vogntog på Sønderjyske Motorvej ved Kolding til en kontrol, der skulle vise sig at vare de næste mange timer.

En - ifølge politiet - yderst sofistikeret manipulation af lastbil sendte fredag aften personalet fra Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi på hårdt arbejde.

Erhvervsmanden Steen Stavnsbo bliver ny formand for Aarhus Letbane, og han vil sikre letbane til Odder og Grenå hurtigst muligt.

»Gør dit hjem til Paradis på jord«. Sådan lyder et af mange tips og råd til husholdning og børneopdragelse i nyt glittet blad fra Al-Qaeda.

Amerikanske forskere har brugt lyset fra en fjern kvasar til at røbe eksistensen af planeter i en stor galakse langt herfra.

Antallet af indbrud er tæt på at være rekordlavt, men stiger i hver tredje kommune.

Mere udstråling og mulighed for avanceret ekstraudstyr i den nye Mercedes A-Klasse, som er lige om hjørnet.

Med de her rejseapps i lommen bliver både transport, kommunikation og jagten på gode oplevelser lettere.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her