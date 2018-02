19-årig ankom med knivstik til skadestue i bil med ven

En 19-årig mand er indlagt til behandling på Rigshospitalet i København med knivstik.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi René Jensen natten til mandag.

Den 19-årige mand ankom selv til skadestuen på Amager Hospital i bil med en kammerat omkring klokken 00.30.

Efterfølgende blev han fragtet til Rigshospitalets Traumecenter med ambulance.

Ifølge den centrale efterforskningsleder har han indtil videre ikke været særlig meddelsom.

- Efter at vi har snakket med ham, er det stadig ret svært at finde ud af, hvad der er op og ned i det her, siger René Jensen.

Politiet vurderer, at den 19-årige ikke er i livsfare.

- Han er blevet stukket i mave- og benregionen, men umiddelbart er det ikke så alvorligt. Der er ikke blevet stukket dybt, siger efterforskningslederen.

Politiet mangler fortsat at afhøre den 19-årige mand igen samt den kammerat, han ankom til skadestuen sammen med.

- Vi mangler stadig både et gerningssted og en gerningsmand, siger René Jensen.

Ifølge ham er det endnu for tidligt at sige, om hændelsen kan være banderelateret.

- Umiddelbart har jeg ikke noget belæg for at kunne sige noget om det, siger han.