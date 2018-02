Mistænkelig julepakke ved Irans ambassade var ufarlig

Uden robusthed er det svært at være barn i nutidens samfund, mener tidligere forskningschef Per Schultz Jørgensen.

Mens erhvervslivet skriger på faglært arbejdskraft, er antallet af kommuner, der opfylder målsætningen om, at 25 pct. af folkeskolens elever skal vælge en erhvervsuddannelse, faldet fra 61 til nu 19. I Norddjurs er tendensen modsat.

Ny rapport fra fagforbundet Foa viser, at der er stort set lige mange forældre, der foretrækker vuggestue og dagpleje. Alligevel er mange af dagplejerne forsvundet.

Fundet af en stor bombe i Themsen førte søndag til, at London City Airport måtte lukke ned for trafik.

Mens erhvervslivet skriger på faglært arbejdskraft, er antallet af kommuner, der opfylder målsætningen om, at 25 pct. af folkeskolens elever skal vælge en erhvervsuddannelse, faldet fra 61 til nu 19. I Norddjurs er tendensen modsat.

Den egyptiske hær har dræbt 12 og anholdt 92 personer, der menes at være militante islamister.

Politi leder efter et gerningssted og en gerningsmand, efter 19-årig mødte op på Amager Hospital med knivstik.

37-årig truede kvinde under voldtægt:

It-sikkerhed skal forbedres, lyder det fra minister efter rapport, som viser, at statens sikkerhed halter.

Vagtchefen fortæller, at det var en politipatrulje, der kom kørende forbi, som opdagede pakken og slog alarm.

Pakken, der var pakket ind i julepapir, viste sig dog ikke at være farlig.

Bomberyddere rykkede søndag aften ud til den iranske ambassade på Østerbro i København for at undersøge en mistænkelig pakke.

Bomberyddere blev kaldt ud til Irans ambassade for at undersøge en mistænkelig pakke i julepapir.

Skibsvrag har ligget i dansk vand i årevis - nu er der fundet penge til at fjerne det. Bygninger er evakueret i London efter fund af gammel bombe. Vinter-OL er ramt af 177 tilfælde af virussmitte.

Amerikanske forskere har brugt lyset fra en fjern kvasar til at røbe eksistensen af planeter i en stor galakse langt herfra.

Her er tre gode spil, der på hver deres måde kan samle familien og venneflokken om spilkonsollen – på en helt ny måde.

Antallet af indbrud er tæt på at være rekordlavt, men stiger i hver tredje kommune.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her