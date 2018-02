37-årig truede kvinde under voldtægt: »Peter Lundin er min bedste ven«

I næste uge indledes en retssag mod en 37-årig mand fra Næstved, skriver Ekstra Bladet.

Manden er bl.a. tiltalt for at have begået 11 voldtægter samt vold og frihedsberøvelse. Offeret, en 34-årig kvinde, var tidligere kæreste med den tiltalte.

Gennem otte måneder skulle den 37-årige ifølge anklageskrifte have voldtaget kvinden adskillige gange, før hun gik til politiet og anmeldte det.

Ifølge Ekstra Bladet er sagen så grov, at anklagemyndigheden vil have voldtægterne dømt efter straffelovens paragraf 216 stk. 3, hvor straffen er op til 12 års fængsel, hvis det vurderes, at voldtægterne har haft særlig farlig karakter.

Under en af voldtægterne skulle den 37-årige bl.a. have truet den 34-årige med en køkkenkniv.

»Er du klar over, at Peter Lundin er min bedste ven?,« skulle den tiltalte angiveligt have sagt til offeret ifølge Ekstra Bladet.

Den 37-årige blev anholdt den 8. september sidste år og har siddet varetægtsfængslet lige siden. Han nægter sig skyldig i tiltalen, som omfatter i alt 24 forhold af voldtægter, vold, frihedsberøvelse og trusler.

Retten i Næstved har afsat seks retsdage til sagen.