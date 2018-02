18-årig mand er sigtet for at have hældt toiletrens i kollegas drik - risikerer otte års fængsel

Det var en almindelig onsdag formiddag, da en ganske ualmindelig episode fandt sted i Frederiksborgcentret.

En af de ansatte rengøringsmedarbejdere, en 18-årig mand, valgte at hælde toiletrens i sin 54-årige kvindelige kollegas energidrik den 24. januar.

Gnidninger mellem kollegaer: Rengøringspersonale hældte toiletrens i kollegas drik

Kvinden blev øjeblikkeligt kørt på hospitalet efter at have kastet op. Hun er fortsat sygemeldt på grund af psykiske mén.

Nu er den 18-årige mand blevet sigtet i sagen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Han risikerer op til otte års fængsel.

»Den 18-årige mand er sigtet efter §252, da han i en hensynsløs måde har voldt fare for liv og førlighed for et andet menneske,« siger politikommissær Morten Riisager-Pedersen fra Nordsjællands Politi til avisen.

Næste skridt er, at sagen bliver fremsendt til en anklager, oplyser politikommissæren.

Det er tidligere kommet frem, at der havde været gnidninger mellem de ansatte som optakt til episoden.

Handlingen var angiveligt et udtryk for en »drengestreg«, ifølge Carsten Larsen, direktør i Frederiksborgcentret.

To andre kollegaer, en 17-årig og 20-årig mand, blev øjeblikkeligt bortvist på grund af sagen.

Det er endnu uvist, om de vil blive sigtet.

Den 54-årige kvinde led ikke fysiske skader af episoden, men modtager i øjeblikket psykologhjælp.

Toiletrens er et ætsende middel, der kan ødelægge slimhinder i mund, svælg og mavesæk, hvis man indtager det.