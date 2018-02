Østjyde anklages for ophold i Syrien uden tilladelse

For første gang risikerer en mand nu at blive dømt for at have opholdt sig i konfliktområder i Syrien uden på forhånd at have fået lov af myndighederne. Den tiltalte kæmpede side om side med kurdere imod Islamisk Stat.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tiltrådt en indstilling fra anklagemyndigheden om at rejse sagen. Den anklagede er en 39-årig dansk mand fra Aarhus.

Forbrydelsen skal bestå i, at han uden myndighedernes accept i en længere periode skal have opholdt sig i et område i Syrien, fremgår det af en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden fredag.

I godt fire måneder befandt den 39-årige sig blandt andet i al-Raqqa-distriktet i Syrien, påstås det.

I den forbindelse deltog han i væbnet kamp side om side med kurdiske YPG-styrker, mener anklagemyndigheden. Mandens ophold sluttede i marts 2017.

Den 39-årige rammes af en lovstramning, som Folketinget vedtog i sommeren 2016. Den gør det strafbart at opholde sig i konfliktzoner uden tilladelse.

Formålet var at gøre det lettere for anklagemyndigheden at rejse sager mod for eksempel syrienkrigere. I Folketinget erkendte daværende justitsminister Søren Pind (V), at der var tale om et vidtgående skridt.

- Men jeg mener, at det er et nødvendigt skridt for at dæmme op for de trusler, vi som samfund står overfor, sagde han.

Den første sag skal afgøres af Retten i Aarhus. Men endnu har anklagemyndigheden ikke besluttet sig for, hvilken straf man vil kræve.