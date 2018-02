Politiet har sigtet 17-årig bilist for fem forseelser på én gang

Natten til fredag standsede en politipatrulje en 17-årig bilist i Holme-Ostrup på Sydsjælland.

Det viste sig, at der var flere ting, som ikke var helt efter bogen.

For det første havde den 17-årige ifølge Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi ikke noget kørekort, og den bil, som han kørte i, var desuden forsynet med et sæt stjålne nummerplader.

Som om disse forseelser ikke var nok, så gav en narkometertest også udslag for kokain, amfetamin og cannabis, ligesom en nærmere undersøgelse afslørede, at han var i besiddelse af 0,9 g kokain.

Kort før klokken 02.00 blev den 17-årige dreng fra Næstved derfor anholdt og sigtet for kørsel i påvirket tilstand, kørsel uden førerret, for overtrædelse af lov om eurofiserende stoffer, tyveri af nummerplader samt for at køre i en bil, der ikke er indregistreret.