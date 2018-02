Mor ventede for længe med at give sine børn navne - nu er hun blevet idømt en bøde

Myndighederne blev ved med at rykke hende og sendte breve til hendes adresse, men intet hjalp.

Nu har Retten i Glostrup afgjort, at en 34-årig kvinde fra Ishøj ventede for længe med at navngive sine tvillinger.

Det oplyser Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

Moren havde efter seks måneder stadig ikke givet sine tvillinger et navn, selvom myndighederne gentagne gange havde gjort hende opmærksom på, at hun var ved at overskride fristen.

Derfor er hun blevet idømt en bøde på 1.000 kroner.

Hun undgår dog at skulle betale de løbende tvangsbøder, da børnene nu har fået deres navne et år efter fødslen.

Det er uvist, hvorfor kvinden ventede så længe med at navngive børnene.