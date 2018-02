Kendte har krævet seks millioner i Se & Hør-sagen

Aller Media er blevet stævnet for i alt seks millioner kroner, fordi ugebladet Se & Hør skal have krænket en række kendte personers privatliv.

Det fremgår af en note i selskabets regnskab, skriver Mediawatch torsdag. I noten til regnskabet gør medieselskabet i øvrigt sin stilling klar. Kravene er uberettigede og er desuden forældede, lyder det.

I november fortalte advokat Brian Larsen til Ritzau, at han på vegne at 19 kendte havde krævet et beløb i millionklassen af Aller Media, to tidligere chefredaktører samt den såkaldte tys-tys kilde, som forsynede ugebladet med oplysninger om de kendtes brug af kreditkort.

Blandt sagsøgerne er skuespillerne Mads Mikkelsen og Casper Christensen, ligesom også Rigmor Zobel og Remee er med i gruppen.

Kravet er en udløber af det, som er blevet kaldt danmarkshistoriens største medieskandale. Via superkilden kunne Se & Hør følge de kendtes færden.

Brugen af de fortrolige oplysninger førte til en omfattende efterforskning hos politiet, og i den efterfølgende straffesag betalte Aller Media en bøde på ti millioner kroner.

Desuden blev den tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup idømt fængsel i et år og tre måneder, hvor de 12 måneder dog blev gjort betinget af, at han udførte samfundstjeneste i 200 timer. Også andre blev fundet skyldige.

Om kort tid tager Retten i Lyngby i øvrigt fat på den civile retssag, som den radikale EU-politiker Morten Helveg Petersen har rejst. Han har krævet en kvart million kroner i godtgørelse. Denne sag indledes 23. februar.