Politiet har løsladt en mistænkt i sag om hestehandlers død

En 42-årig kvinde, der mistænkes og har siddet varetægtsfængslet for at være skyld i en ti år ældre mands død mellem jul og nytår, er blevet løsladt.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Heste- og kreaturhandler Lars Chr. Frederiksen blev 28. december fundet død i sit hjem i Skibby.

Men først 3. januar blev den 42-årig kvinde, der ifølge Frederiksborg Amts Avis er tidligere konkurrencerytter og var ansat i offerets virksomhed, fremstillet i grundlovsforhør.

Her blev hun i første omgang varetægtsfængslet i syv dage.

Hun blev sigtet for at have tildelt hestehandleren spark eller slag i ryggen, flere stik i hovedet og et fem centimeter dybt stik i ansigtet med en ukendt genstand.

Siden blev varetægtsfængslingen forlænget, men da fristen udløb onsdag, valgte politiet at løslade hende.

- Efterforskningen er færdig, og så er betingelserne for varetægtsfængsling ikke længere til stede, siger specialanklager Margit Wegge til Frederiksborg Amts Avis.

Kvinden er dog stadig sigtet for at forvolde Lars Chr. Frederiksens død.

Margit Wegge fortæller til Frederiksborg Amts Avis, at der stadig er enkelte ting, der skal afklares, før det bliver afgjort, om kvinden skal tiltales.