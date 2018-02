Farligt stof også solgt i Næstved: »Pågældende har mærket på egen krop, hvor stærkt stoffet er«

En 15-årig dreng ligger fortsat i koma, efter at han og en kammerat fredag købte og indtog MDMA. Drengene havde købt det på gaden efter skole i den sydsjællandske by Haslev, og politiet havde mistanke om, at stoffet også var blevet solgt andre steder på Sjælland.

Det er nu blevet bekræftet.

Politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til siger til TV Øst, at MDMA'en også er blevet solgt til en ung mand i Næstved fredag.

15-årig i koma efter indtagelse af farligt stof: Flere har købt det

»Pågældende har mærket på egen krop, hvor stærkt stoffet er,« lyder det.

Personen undgik dog en indlæggelse, og politiet har ikke hørt om andre, som er endt på hospitalet efter at have taget stoffet.

Lørdag fandt politiet det pågældende stof, da man anholdt en ung mand i Næstved. Manden erkender at have solgt til de to 15-årige og er løsladt, men fortsat sigtet.

Ny anholdelse i narkosag fra Haslev: Farligt stof kan også være blevet solgt i Næstved

Søndag anholdt politiet så en anden mand, som er sigtet for salg af MDMA og for at forvolde fare for andres liv.

Han fremstilles i grundlovsforhør mandag eftermiddag, hvor anklageren kræver ham varetægtsfængslet.