Anklager kræver betinget fængsel for deling af en sexvideo på 56 sekunder

Anklageren har i den første prøvesag om delinger af en sexvideo krævet en 20-årig ung mand idømt 60 dages fængsel betinget af samfundstjeneste for at have distribueret børneporno.

Den unge mand er ved byretten i Randers tiltalt for via Messenger og sin Facebook-profil i 5 tilfælde og til 12 mennesker i 2015 og 2016 at have delt en video med en varighed på 56 sekunder. Desuden er han tiltalt for blufærdighedskrænkelse over for modtagerne af videoen og for at være i besiddelse af den.

Anklageren krævede i retten i Randers den unge mand idømt en frihedsstraf efter straffelovens paragraf 235 om udbredelse af børneporno. Hun lagde i sin indledende fremlæggelse af sagen vægt på, at retten skulle tage stilling til, om den unge mand havde haft fortsæt til at dele børnepornografisk materiale, og om han kunne se alderen på den pågældende pige.

»Det afgørende, som dommandsretten skal tage stilling til, er spørgsmålet om, om videoens indhold er børneporno, og om den tiltalte har haft forsæt til at dele det,« sagde anklageren fra Østjyllands Politi senere i sin procedure.

Hun var ikke selv i tvivl om, at indholdet var børnepornografisk, men kaldte spørgsmålet, om man kunne se drengens og pigens alder for mere »tricky«. Hun kaldte det dog for »åbenlyst«, at de var under 18 år gamle.

»Det er ikke afgørende, hvad den tiltalte mener om det, han deler. Man bliver nødt til at tage stilling til, hvad man videresender, og hvad konsekvenserne af det er,« procederede anklageren.

Hun mener ikke, at det er afgørende for sagens afgørelse, at de unge, der oprindeligt optog videoen og oprindeligt viste videoen, fik en bøde på hver 2.000 kr. afgjort administrativt.

»Jeg plæderer ikke for, at tiltalte skal have hele skylden. Som samfund kan ikke blåstemple krænkelser af børn, selv om man bare gør det for sjov,« sagde anklageren.

Dørene blev lukket, da videoen blev vist af hensyn til den krænkede pige og dreng, ligesom der blev nedlagt navneforbud i sagen. Det skete blandt andet med den begrundelse, at omtale af sagen har fundet sted alle mulige steder, hvor der ikke er professionelle aktører, og hvor omtale af den altså ikke er underlagt presseetiske regler.

Videoen stammer fra sommeren 2015 og er optaget i et privat hjem i Nordsjælland. Den viser en 15-årig pige have frivillig sex med en 15-årig dreng. Den blev optaget af nogle af drengene, der var tilstede, og som efterfølgende distribuerede flere videoer. Drengene har senere fået en bøde for det forhold.

Den 20-årige, der i retten lignede en hvilken som helst anden unge mand, nægtede ikke at have delt videoen, men bestred, at det var deling af børneporno.

Han var villig til at udtale sig om sagen. Han hørte første gang om videoen i efteråret 2015 fra en klassekammerat, der viste ham den på den skole, som den unge mand gik på det tidspunkt.

»Jeg tænkte bare, at det var amatørporno,« forklarede han i retten. Han bad ikke om at få videoen tilsendt. Senere fik han den tilsendt af en anden tidligere skolekammerat uden at have bedt om den via en gruppesamtale på Messenger.

»Da tænkte jeg det samme. Jeg havde ikke indtryk af, at den var grænseoverskridende.«

Den unge mand har aldrig set videoen på en computer – men har udelukkende set den på en mobiltelefon.

Da han første gang delte videoen, mente han, at han havde haft den imellem en og fire uger. Han sendte den første gang videre til en anden tidligere skolekammerat, som havde bedt om at få den.

»Jeg tænkte ikke, at der var konsekvenser ved at sende den videre, fordi jeg anså den for at være amatørporno. Jeg havde det indtryk, at pigen vidste, at hun blev filmet,« sagde den unge mand i retten.

Anklageren forsøgte derefter at sætte spørgsmålstegn ved, om den unge mand rent faktisk var blevet bedt om at dele videoen med andre ved at spørge ind til, hvordan der blev kommunikeret i de forskellige chats.

Bl.a. spurgte hun ind til, om der foregik betaling i forbindelse med delingerne. Det afviste den unge mand.

»Der var aldrig penge, og det var aldrig noget, som jeg tænkte over,« sagde den unge mand. Han forklarede, at han have fortsat med at dele den, fordi han havde skiftet skole og havde forskellige omgangskredse – bl.a. i forbindelse med, at han skiftede klasse.

Han forklarede, at han selv havde set videoen tre-fire gange. Det eneste, han videste om videoen, var at den var dansk, fordi der blev talt dansk på den.

Han forklarede, at videoen for ham ville være grænseoverskridende, hvis han havde haft indtryk, at hun var blevet tvunget til at medvirke.

»Hvor gamle var det dit indtryk, at personerne på videoen var?« spurgte anklageren.

Hertil forklarede den unge mand, at det var hans indtryk, at de var voksne og over 18 år gamle. Især på grund af karakteren af de seksuelle handlinger. Han forklarede, at det først var, da han blev indkaldt til afhøring af politiet, at det gik op for ham, at pigen på videoen var 15 år gammel. Hvis han havde vidst det, ville han aldrig have delt den.

»Når du hører ordet børneporno, tænker du så på sådan en video som den her,« spurgte anklageren.

»Nej, slet ikke,« svarede den unge mand.

Han forklarede senere til forsvareren, at han selv var mellem 16 og 17 år gammel, da han så og delte videoen, og at man i hans omgangskreds ikke dyrkede sex på en måde, som det sker i videoen.

Den unge mands forsvarer plæderede for, at hendes klient skal frifindes for distribution af børneporno.

Det er en forfærdelig sag set fra alle parter. Men man skal se på, hvilken viden hendes klient havde på det tidspunkt, hvor han delte videoerne, mente hun.

Forsvarsadvokaten mener, at hendes klient, ifald han ikke bliver frikendt, skal idømmes en bøde på 2.000 kr. svarende til de bøder, som tidligere er blevet givet.

Sagen i Randers er den første prøvesag i en omfattende sag om deling af en sexvideo, hvor politiet har sigtet flere end 1.000 unge. Senere i dag følger en anden prøvesag ved retten i Lyngby.