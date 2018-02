Bistandsadvokater nedlægger påstand om godtgørelse på 175.000 kr. for sexvideo

Foruden en frihedsstraf efter straffeloven kan den 20-årige mand, der ved retten i Randers er tiltalt for at dele en sexvideo, også risikere at skulle betale et stort beløb til den dengang 15-årige pige og den 15-årige dreng, der optræder i videoerne.

Det er deres bistandsadvokater, der i retten kræver en godtgørelse på samlet 175.000 kr.

»Det er højere beløb, end der tidligere er blevet betalt. I den her sag har politiet endda kun fokuseret på, hvad der er sket på Facebook og ikke på mange andre sociale medier,« sagde pigens bistandsadvokat.

Han kræver 100.000 kr. i godtgørelse.

»Hver eneste gang, videoen bliver delt, kan pigen blive konfronteret med det. Forleden mødte hun en ung mand på strøget, der kunne genkende hende. Da fik hun et angstanfald. Vi er nødt til at forstå, at når det kommer til digitale sexkrænkelser, får hver eneste deling en konsekvens for min klient,« begrundede pigens bistandsadvokat.

Deling af en sexvideo på 56 sekunder kan sende ung mand i fængsel

Han anerkender, at der dermed vil kunne ske mange udbetalinger til pigen, da videoen er blevet delt flere end 5.000 gange.

»Men der er også sket virkelig mange alvorlige krænkelser af min klient. Og min klient kan ikke slippe væk og lukke sig inde. Nu er hun blevet pigen fra filmen. Hvornår skal hun fortælle om det? Ved jobsamtalen, til svigerforældre, til sine børn. Hun ved, at det kommer ud, hun ved bare ikke hvornår. Problemet er, at man ikke kan fjerne den. Man kan fjerne den et sted, men den bliver ved med at dukke op,« sagde han.

Også drengen på videoen er blevet krænket. Han har f.eks. været nødt til at skifte gymnasium, og drengens bistandsadvokat kræver derfor 75.000 kr. i erstatning.

»Han er praktisk taget gået under jorden,« sagde drengens bistandsadvokat.

Den 20-årige mands advokat afviser kravet om godtgørelse med henvisning til, at den unge mand nægter sig skyldig i distribution af børneporno. Samtidig mener hun, at beløbet er alt for stort.