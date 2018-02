15-årig i koma: Yngre mand anholdt for at sælge farligt stof

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har lørdag aften anholdt en yngre mand, som har indrømmet, at han har solgt farlige stoffer til to 15-årige drenge i Haslev.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Sidste nyt om narko i Haslev: Vi har netop anholdt en yngre mand fra lokalområdet. Han erkender, at han solgte stoffet til de to unge drenge i går. Han afhøres pt. #politidk— Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 3. februar 2018

Anholdelsen sker efter, at politikredsen lørdag eftermiddag advarede mod, at der var et farligt stof i omløb i Haslev på Sydsjælland.

To unge indlagt akut: Politiet advarer mod farligt stof i omløb

Fredag eftermiddag indtog to 15-årige drenge et amefetaminlignende stof, som de altså kort forinden havde købt af den person, som lørdag aften er blevet anholdt.

Efter at have indtaget stoffet oplevede drengene alvorlige bivirkninger, som resulterede i, at de begge blev indlagt akut på hospitalet.

»Den ene unge ligger pt. i koma, mens den anden nu er uden for livsfare. Vi opfordrer eventuelle andre købere af amfetamin i Haslev til ikke at indtage stoffet, da det kan være forbundet med livsfare,« oplyser politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.