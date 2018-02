Skoleelever taget med strømpistoler: »Hvis man rammer en med dårligt hjerte, kan det være livsfarligt«

To skoleelever fra Brønderslev er i denne uge blevet sigtet for overtrædelse af våbenloven, fordi de gik rundt med strømpistoler, skriver Nordjyske.

Strømpistolerne lignede uskyldige lommelygter, som billedet nedenfor viser.

Fik du læst: Drenge med ulovlige og farlige 'strømpistoler' https://t.co/cEu8ELnEso pic.twitter.com/iak44iMadr— Nordjyske Medier (@nordjyskedk) 3. februar 2018

Men der var altså tale om strømpistoler, som er ulovlige herhjemme, og som i værste fald kan være livsfarlige.

»De giver et stød, der er lidt voldsommere end et elektrisk hegn. Problemet er, at hvis man rammer én med dårligt hjerte, så kan det være livsfarligt. Og jeg ved ikke ved ikke, hvor alvorligt det er, hvis man rammer et barn,« oplyser politiassistent Kaj-Verner Jensen fra lokalpolitiet i Frederikshavn til Nordjyske.

Den grænseløse våbenhandel på nettet fortsætter

De to sigtede skoleelever, som er henholdvis 15 og 17 år, går på to forskellige skoler i Brønderslev. Dét faktum får Kaj-Verner Jensen til at frygte, at der kan være flere strømpistoler i omløb i området.

Han opfordrer derfor forældre til at snakke med deres børn samt indlevere eventuelle strømpistoler.

Foruden de to strømpistoler, som de unge drenge var i besiddelse af, blev der torsdag anonymt indleveret en strømpistol hos politistationen i Brønderslev.

Alternativ nethandel: Med få klik kan du bestille raketudstyr og håndgranater Kriminelle og terrorister bruger i stigende grad nettet, når der skal købes våben.

Selvom våbenet er ulovligt herhjemme, er det lovligt i f.eks. Tyskland, hvor mindst én af drengene havde fået fat i sit via internettet.

Besiddelse af en strømpistol udløser som minimum en bødestraf, mens anvendelse af en strømpistol vil kunne udløse en fængselsstraf.

De to drenge fra Brønderslev kan se frem til at modtage en bøde på 3.000 kr. hver.