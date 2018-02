32-årig kvinde fundet i god behold

Københavns Politi udsendte lørdag eftermiddag en efterlysning af en 32-årig kvinde.

Der var tale om en kvinde, som ifølge vagtchef Henrik Moll forlod en adresse på Frederiksberg omkring klokken 10.10 i »nedtrykt sindstilstand«.

Kort efter klokken 18.00 kunne Københavns Politi på Twitter oplyse, at Line netop var blevet set på McDonald's på Østerbrogade 260 på Østerbro.

Ved samme lejlighed udsendte politikredsen et nyt billede af den efterlyste, som viser hende iført det tøj, hun lørdag havde på.

Sent lørdag aften meddelte Københavns Politi, at kvinden var fundet i god behold, samt at hendes familie var blevet underrettet, og at man ikke havde yderligere kommentarer.