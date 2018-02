Fængsler har snydt indsatte for penge gennem 16 år

Igen og igen har fanger i landets fængsler fået nej til erstatning, selv om de er blevet udsat for uberettigede sanktioner under deres afsoning.

Efter en opsigtsvækkende dom fra Østre Landsret må Kriminalforsorgen nu erkende, at fremgangsmåden har været forkert.

Tilsyneladende er indsatte blevet snydt for penge gennem mere end 16 år.

- Dommen går imod Kriminalforsorgens hidtidige praksis i forhold til udbetaling af erstatning til indsatte i visse situationer, lyder det fra Kriminalforsorgen i en kommentar til dommen.

- Kriminalforsorgen er derfor i gang med at overveje dommens nærmere konsekvenser for praksis i den pågældende type sager, herunder spørgsmålet om genoptagelse af allerede afgjorte sager.

Helt konkret handler striden om straffuldbyrdelsesloven fra 2001.

I loven står der, at indsatte er berettiget til erstatning, hvis de under deres afsoning uforskyldt har været underlagt en sanktion eller et indgreb. Det kan eksempelvis være visitationer, ransagninger eller en tur i isolation.

Loven slår desuden fast, at indsatte har krav på erstatning, også selv om fængselspersonalet har handlet i god tro i de pågældende situationer.

- Men her har man i Kriminalforsorgen fundet på, at det kun er ulovlige indgreb fra personalet, som medfører erstatning, siger advokat Tobias Stadarfeld Jensen, der sammen med kollegaen Claus Bonnez har ført sagen mod Kriminalforsorgen.

- Sådan har de praktiseret i over 16 år og derved sparet, jeg ved ikke hvor mange millioner. For måske 99 procent får afslag på erstatning, siger han.

Efter nederlag i først by- og siden landsretten er Kriminalforsorgen nået frem til, at man ikke vil forsøge at få sagen indbragt for Højesteret. Dermed er landsretsdommen, der faldt 28. november, endelig.

På nuværende tidspunkt ønsker Kriminalforsorgen ikke at udtale sig om, hvordan det er muligt, at en lov, der virker så klar, er blevet læst forkert år efter år. Kriminalforsorgen ønsker ikke at stille op til interview.

- Sagen er fortsat under overvejelse, og derfor kan vi ikke udtale os nærmere lige nu, lyder forklaringen på den foreløbige tavshed.

Advokaterne Claus Bonnez og Tobias Stadarfeld Jensen forventer, at mange indsatte, der gennem årene har været udsat for uberettigede sanktioner, nu vil bede om at få deres sager genoptaget.