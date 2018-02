I januar fik 1.244 danskere en bøde: I næste uge kan der vanke flere endnu

Foden på speederen, øjnene på vejen og hænderne på rattet.

Det er langt hen ad vejen opskriften på at undgå politiets blinkende lys i bakspejlet. Men alt for ofte støder ordensmagten på slingrende bilister, der har travlt med at fumle med mobiltelefonen under kørslen.

Så langt kører du i blinde Hvis du kigger på din mobil i fire sekunder, så har du kørt så langt i blinde: 50 km/t.: 56 meter

80 km/t: 89 meter

110 km/t: 122 meter Kilde: Rigspolitiet

I årets første måned måtte politikredsene uddele 1.244 bøder til trafikanter, der brugte håndholdt mobil, viser friske tal fra Rigspolitiet.

Derfor iværksætter politiet i næste uge endnu en landsdækkende kontrol af uopmærksomme bilister.

Hvad laver du, når du kører bil? Hver 10. dansker tjekker mobilen

»Mobiltelefoner, GPS, computere og papirer er nogle af de fysiske ting, trafikkanter lader sig distrahere af, når de færdes i trafikken, men dagdrømmeri, træthed og stress fjerner også fokus, og alle faktorer er hyppige årsager til manglende opmærksomhed i trafikken. Der er uopmærksomhed involveret i cirka hvert tredje trafikdrab på vejene i Danmark. Derfor er det vigtigt, at trafikkanterne har fokus på trafikken, når de færdes på vejene,« siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i en pressemeddelelse.

En måling foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik blandt 1.074 bilister har for nylig vist, at hver 10. skriver beskeder eller er på eksempelvis Facebook, mens de kører bil.

Bedemand går forrest i kampen for at få efterladte sikkert og samlet gennem trafikken

Og der skal ikke meget til. Hvis du kører ad landevejen med 80 km/t og kaster blikket på mobilen eller gps'en i fire sekunder, så har du kørt 89 meter uden at have øjnene på trafikken.

Uopmærksomhed har over en periode på fem år været skyld i 354 dødsulykker i trafikken og anslås at være en afgørende faktor i en tredjedel af alle trafikulykker, skriver Rigspolitiet.

De målrettede kontroller mod uopmærksomme trafikanter vil blive gennemført mellem den 5. og den 11. februar.

På Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside har man samlet flere af politiets optagelser af uopmærksomme bilister - heriblandt en bilist, der betjener sin gps og ikke opdager, at han skifter til den modsatte vejbane, som du kan se herunder.