Kvinde overfaldet med strømpistol og peberspray

Torsdag eftermiddag ved 17-tiden blev en kvinde væltet af sin cykel, da hun var på vej hjem fra arbejde. Hun cyklede på en offentlig sti i Hørsholm, da hun blev angrebet af en mand, der lammede hende med en strømpistol og sprayede hende med en peberspray. Det skriver TV2 Lorry.

Under det grove overfald gav gerningsmanden den 53-årige kvinde stød to gange med strømpistolen, og den ene af gangene ramte han hende midt på brystet. Det lykkedes kvinden at flygte fra stedet, men overfaldsmanden er stadig på fri fod.

Nordsjællands Politi tager overfaldet meget alvorligt og arbejder intensivt på at finde gerningsmanden.

»Vi leder efter ham, og vi arbejder også på at finde motivet til overfaldet, da han tilsyneladende ikke har stjålet noget fra kvinden,« siger politikommissær Bruno Witting-Hansen til TV2 Lorry.

Gerningsmanden beskrives som tæt bygget og 170 cm høj. Han var iført mørkt tøj, mørk rygsæk og hue og forsvandt i nordlig retning langs Lærkestien syd for Kokkedal Station.

Hvis du har oplysninger om overfaldet, kan du kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114 eller via appen Politi.