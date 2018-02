21-årig fængslet for at dræbe mand med talrige knivstik

En 21-årig mand er i et grundlovsforhør ved Retten i Viborg blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have dræbt en 41-årig mand med "talrige knivstik".

Det var en mindre sammenkomst i offerets hjem i Bredgade i Bjerringbro, der natten til torsdag fik fatale følger.

Mellem klokken 01.00 og 01.50 blev den 41-årige dræbt af knivstik i kroppen og i halsen.

Allerede halvanden time efter forbrydelsen anholdt politifolk en af deltagerne i sammenkomsten, en 21-årig mand fra Skive, oplyste politiet tidligere torsdag i en pressemeddelelse.

Han blev anholdt cirka 1,5 kilometer fra Bredgade, og da var han i besiddelse af den kniv, som politiet formoder kan være brugt ved forbrydelsen.

Han var til fods, da betjente pågreb ham, oplyser politikommissær Poul Fink.

- Han blev spottet på gaden, siger han.

Oprindeligt var tre eller fire personer til stede i det ældre parcelhus i Bredgade. Man drak sammen.

En af deltagerne besluttede sig dog for at forlade huset, da det trak op til tumult mellem den senere afdøde og den yngre mand fra Skive, fortæller politikommissæren.

I grundlovsforhøret nægtede den 21-årige sig skyldig i sigtelsen for drab, men han kærede ikke afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

Om han kunne erkende, at han havde stukket den 41-årige, vil anklager Pia Koudahl ikke fortælle.

- Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen. Derfor kan jeg ikke komme ind på, hvad han har sagt, forklarer hun.