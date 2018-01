56-årig påkørt og dræbt ved Struer

En 56-årig mand mistede onsdag aften livet, da han blev ramt af en bil ved Struer.

Politiet fik alarmen om ulykken, der skete på Vestre Ringgade i Ølby, klokken 18.12

- Føreren af bilen har forklaret, at han pludselig står midt på vejen, og hun har ingen mulighed for at undgå at ramme ham, fortæller vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden havde parkeret sin cykel i vejsiden.

- Om han har tabt noget, eller om der er en anden grund til, at han stiller cyklen og går ud på vejen, ved vi ikke, siger vagtchefen.

Den 56-årige var bosat i Struer, men hans pårørende bor ikke i landsdelen, og det er onsdag aften ikke lykkedes politiet at underrette dem om ulykken.