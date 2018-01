Politiet ryddede hashboder på Christiania: Betjent blev skubbet ned af trappe

Københavns Politi gennemførte onsdag flere politiaktioner på Christiania i København.

Onsdag morgen blev flere hashboder således ryddet, hvilket ifølge politikredsen foregik i »god ro og orden«. I forbindelse med en anden aktion omkring middagstid, mødte det fremmødte politi dog modstand.

En politibetjent blev i den forbindelse skubbet ned af en trappe, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Den pågældende betjent slap med en større bule i baghovedet, mens personen, der skubbede, blev anholdt.

Der er ifølge politiet tale om en mand, som torsdag vil blive fremstillet i Dommervagten. Han er sigtet for vold mod politiet.

Mand brugte peberspray mod betjent for at undgå anholdelse

Onsdagens hændelse er en del af en kedelig statistik. Mandag aften var der ligeledes sammenstød mellem politi og en person ved Christiania. Her sprøjtede en 25-årig mand, der netop havde forladt fristaden, peberspray i hovedet på en politibetjent.

Også sidste torsdag var der uro på fristaden. Her kastede en større gruppe mørkklædte og maskerede personer med sten og flasker mod politiet i forbindelse med en større aktion, hvor der bl.a. blev beslaglagt 10 kg hash, fem kg skunk og 3.400 joints.

I alt 13 personer blev under aktionen anholdt. To betjente blev i løbet af de 15 minutter, aktionen varede, ramt på hjelmene af kasteskyts. De måtte begge en tur på skadestuen for at blive undersøgt, men kom ikke alvorligt til skade.

13 personer er anholdt efter aktion i Pusherstreet

»I den seneste månedstid har vi oplevet en stigende tendens til, at personer, vi mistænker for hashhandel på Christiania, gør voldsom modstand og tager de her midler i brug, når vi vil anholde dem,« lød det tirsdag fra politikommissær Simon Hansen fra Københavns Politi.

Han har tidligere udtalt, at man hos politiet er »bekymrede over deres meget store voldsparathed og deres organiserede overfald«.

Under onsdagens aktioner blev i alt fire personer anholdt.