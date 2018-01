Ny rapport: Flere danskere dør af overdoser end i trafikken

Herhjemme dør flere personer af en overdosis af ulovlige stoffer end personer, der har været involveret i ulykker i trafikken.

Top 10: Her dør flest af en overdosis* Samsø Halsnæs Nordfyn Herlev Sorø Bornholm Guldborgsund Esbjerg Herning København Kilde: Antidote Danmark *Opgjort pr. 10.000 indbyggere i 2016

Sådan lyder det fra organisationen Antidote Danmark, der netop har offentliggjort en ny rapport , som ser nærmere på dødsfald i forbindelse med overdoser i Danmark.

I den fremgår det, at der i 2016 døde 276 personer af overdoser, mens der samme år omkom 211 i trafikken.

Flere dør af metadon end heroin i Danmark

Det er særligt i provinsen, at narkotikadødsfald er mest udbredt, lyder det endvidere fra organisationen.

»Stoffer er tilgængelige overalt. Og listen over findesteder i rapporten viser, at det er i private hjem, der dør flest. Det viser også, at man er lidt mere skjult ude i provinsen som stofmisbruger. Sådan er det lige nu, men det kan hurtigt rykke sig. Lige nu er det sikreste sted at indtage stoffer faktisk stofindtagelserummet på Vesterbro. For her redder personalet stofbrugerne,« siger Michael Lodberg Olsen, der er daglig leder i Antidote Danmark, til TV 2 Lorry.

En aktindsigt fra Rigspolitiet har gjort det muligt for organisationen at fordele dødsfaldene i 2016 ud på postnummer, kommune samt findested. Af oversigten fremgår det bl.a., at Halsnæs Kommune er den kommune, hvor dødeligheden som følge af en overdosis er andenstørst.

»Det er en bekymrende statistik, som vi naturligvis tager alvorligt. Derfor giver undersøgelsen også anledning til at se på, hvorvidt vores behandlingstilbud også rammer en bredere gruppe af borgere end dem, vi almindeligvis har i vores behandlingstilbud. Allerede på nuværende tidspunkt er vi langt i en dialog om førstehjælpskurser til gavn for kommunens misbrugere,« skriver Michael Thomsen, udvalgsformand for Sundhed og Forebyggelse i Halsnæs Kommune, i en mail til TV 2 Lorry, og fortsætter:

»Når det er sagt, så skal det også pointeres, at opgørelsesmetoden betyder, at bare få dødsfald i en lille kommune også indebærer, at man figurerer højt på listen, fordi det er målt pr. indbygger.«

Hver dag dør 142 af en overdosis i USA

Fentanyl Er et syntetisk smertestillende stof, som virker hurtigt, men kortvarigt.

Fentanyl anvendes typisk til behandling af stærke smerter.

Stoffet kan give bivirkninger som f.eks. kvalme, opkast og forstyrrelser i hjerterytme.

Gennem de senere år har Antidote Danmark bemærket, at en ny tendens er kommet til Danmark i og med, at stoffet fentanyl angiveligt har gjort sit indtog og fundet vej til misbrugerne.

»Det er 50 gange stærkere end heroin og 100 gange stærkere end morfin. Antidote Danmark ser det nu i Danmark – specielt i Jylland. Og der er allerede flere meldinger om overdosis dødsfald i 2017 pga. fentanyl,« lyder det på Antidote Danmarks hjemmeside.

Af rapporten fremgår det, at opiater (opiumholdigt lægemiddel, red.) som bl.a. heroin, metadon og fentanyl, er blandt de stoffer, som flest dør af.

Når medicinalindustrien dræber sine egne patienter: Kampen mod smerter førte til massedød i USA Overdoser af smertestillende piller og narkotika dræbte sidste år flere amerikanere end hele krigen i Vietnam.

Ifølge Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ligger Danmark på en syvendeplads i Europa i forhold til højst antal overdosis-dødsfald pr. indbygger. Danmark er kun overgået af Letland, Sverige, Norge, Irland, Storbritannien og Litauen.

Antidote Danmark har siden 2013 arbejdet for at forebygge dødsfald som følge af overdosis. Det sker bl.a. ved hjælp af oplysning, undervisning samt udbredelse af modgift.