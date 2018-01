Brandteknikere ventes onsdag at undersøge børnehaven Taastruphøj for at få fastslået, om der er tale om en påsat brand eller ej, oplyser politiet.

Det er politiets afdeling for personfarlig kriminalitet, som har overtaget sagen i Københavns Vestegns Politi.

- Det er sædvanen i sager om omfattende brande og om brande, som kan være påsatte, siger vagtchef Søren Enemark onsdag formiddag.

- Vi kan ikke udelukke, at det her er en påsat brand, tilføjer han.

Børnehave ramt af misbrugssag er brændt ned til grunden

Såvel politikredsens egne kriminalteknikere som specialister fra Rigspolitiet er tilkaldt for at få afdækket årsagen til flammerne.

Det var lige før midnat natten til onsdag, at der blev slået alarm om ilden ved institutionen, som netop nu er plaget af uro.

Flere forældre var vrede over, at en 14-årig dreng i praktik i Taastruphøj havde krænket fem piger. På grund af hensynet til de ansattes sikkerhed besluttede kommunen at sætte vagt ved børnehaven, oplyser borgmester Michael Ziegler (K) fra Høje-Taastrup Kommune til TV2 Lorry.

Kommunen placerede vagt foran børnehaven, der er ramt af misbrugssag og brand

Det var i sidste uge, at sagen om krænkelserne blev opdaget - ikke af personalet, men af forældre til et af børnene.

Straks derefter blev drengen konfronteret med oplysningen. Her erkendte han angiveligt at have kysset piger og befølt dem uden på tøjet. Da han er under den kriminelle lavalder, er det ikke politiet, men de sociale myndigheder, som nu håndterer sagen.

Den 14-årige beskrives som skoletræt. Han var derfor i praktik i børnehaven. Meningen var, at opholdet skulle vare i et halvt års tid.